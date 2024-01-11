11 января 2024, 00:30
Flydubai прокомментировала «дебош» Мамаева на борту
Авиакомпания Flydubai не раскрыла информацию о поведении Мамаева на борту
Эмиратская авиакомпания Flydubai не стала раскрывать информацию о поведении пассажира Павла Мамаева на борту, сообщило РИА «Новости». Предположительно, экс-футболист сборной России повздорил с бортпроводниками, когда рейс задержали на взлете из-за технической неполадки.
«Рейс Flydubai FZ 968 из международного аэропорта Внуково в международный аэропорт Дубая 10 января был задержан из-за технической проблемы. <…> Мы не можем раскрыть какую-либо информацию, касающуюся кого-либо из наших пассажиров», — отметил представитель авиаперевозчика в ответ на просьбу агентства прокомментировать «дебош» Мамаева.
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Ранее СМИ сообщили, что Мамаев устроил перебранку с бортпроводниками, которые отказались быстро принести ему детскую коляску. Авторы материала заявили, что бывший футболист кричал и ругался.
Спортсмен опроверг слухи о якобы «дебоше» на борту. Мамаев отметил, что ни с кем не ругался, а просто попросил у бортпроводников коляску для ребенка, что те и сделали.
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