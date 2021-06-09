Эстония возобновила автобусное сообщение с Санкт-Петербургом

Эстонская компания Lux Express с 9 июня возобновляет автобусное сообщение с Санкт-Петербургом. Поездки прекратились более года назад из-за эпидемии коронавируса.

Пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook сообщила, что автобусы будут отправляться из обоих городов четыре раза в неделю и пересекать границу точно так же, как и полтора года назад, когда автобус Lux Express пересек восточную границу Эстонии в последний раз.

Автобусы по понедельниками и пятницам будут отправляться из Таллина в 07:00, а из Санкт-Петербурга — в 17:15. По средам и воскресеньям из эстонской столицы в Петербург — в 15:45, а в обратном направлении — в 07:30.

Компания отметила, что Россия и Эстония установили четкие правила, а также ограничения на предмет возможности пересечения границы. Путешествовать автобусами Lux Express пока могут «те граждане, которым законодательно разрешен выезд из России и въезд на территорию Эстонии».

Россия открыла авиасообщение с рядом стран. Среди них Великобритания, Австрия, Люксембург, Куба, Мексика.