Путешествия 08 февраля 2023, 13:09 Приток иностранных туристов зафиксировали в России

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В 2022 году в России побывали более 306 тысяч гостей из-за рубежа, в то время как в 2021 году эта цифра составила 251 тысячу. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на МВД России.

Чаще всего туристы приезжали из Белоруссии, Казахстана, Турции и Ирана. Реже — из Германии, США, Кореи и Франции.

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Самым популярным у туристов регионом стала Ленинградская область и город Санкт-Петербург. Сюда прибыло более 85 тысяч туристов. Иностранцы также интересовались Москвой и Краснодарским краем.

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