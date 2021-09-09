Эксперты рассказали, какую банковскую карту лучше всего взять в поездку

Чем больше стран вновь открываются для туристов после локдауна, тем более актуальным становится вопрос, какую банковскую карту взять с собой в поездку. Не всюду доступна оплата с помощью смартфонов, рассказал агентству «Прайм» руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

Эксперт отметил, что многое зависит от региона, в который направляется турист. Если это Европа или США, там лучше всего использовать карты Visa и Mastercard. Они обе там отлично работают.

«Дополнительных скачков курса и сюрпризов при конвертации можно избежать, если до поездки открыть карты в долларах или евро. При этом снятие наличных в банкоматах может быть бесплатным, для этого нужно внимательно изучить карточные продукты банка», — отмечает эксперт.

На сегодняшний день многие банки предлагают отдельные карты для туристов, ими удобно пользоваться в поездках. Также есть некоторые льготы для зарплатных клиентов, которые тоже можно использовать.

Туристка из России рассказала, что больше всего удивило ее в пятизвездочном отеле в Турции. Это неприятие одними жителями этой страны других, плохая работа уборщиц, если им каждый день не оставляют чаевые. А также непонимание некоторых русских, что не все входит в all-inclusive, и желание закатить огромный скандал, если что-то не выдали бесплатно.