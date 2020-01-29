29 января 2020, 17:24
Эксперт оценил перспективы туристического бизнеса Азии на фоне китайской эпидемии
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько оценил перспективы туристического бизнеса Азии, который попал под удар из-за распространения коронавируса из Китая. Специалиста процитировало ИА НСН.
По данным информагентства, из-за китайской эпидемии российские туроператоры со вчерашнего дня перестали принимать группы из КНР. В свою очередь и китайские турфирмы приостановили до 7 февраля реализацию путевок.
Шпилько напомнил, что Россия одна из трех европейских стран, которую чаще всего посещают китайцы. Но сейчас не сезон.
«Теперь важно, сколько времени будет продолжаться эпидемия и запреты на выезд. Здесь будет учитываться география распространения вируса, продолжительность эпидемии, сезонность туристического потоков», — заметил эксперт. По его словам, под раздачу попадут в первую очередь Вьетнам, Япония, Таиланд и Гонконг, поскольку там сейчас высокий сезон.