Въезжающих в Россию иностранцев обяжут привозить медсправки

У въезжающих в Россию иностранцев будут снимать отпечатки пальцев и требовать подтверждающие состояние здоровья медицинские документы. Это необходимо для безопасности страны, заявила в ходе пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Мы, конечно, понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все приезжающие в Россию иностранные граждане были дактилоскопированы и предоставляли медицинские справки. Потому что на сегодня очень актуально распространение заболеваний», — отметила Казакова. Ее слова привела «Российская газета».

Также в МВД уверены, что любой иностранец, который приезжает в Россию на заработки, должен не только предоставить справки об отсутствии опасных болезней, но и пройти медицинскую комиссию уже на территории России. Это особенно актуально сейчас, когда вокруг границ нашей страны бушует коронавирус.

«Мы в настоящее время готовим изменения в законодательстве этом направлении, где все указанные моменты будут отражены», — добавила Казакова.