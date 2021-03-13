Эксперт оценил идею запуска турпоезда из Петербурга

Гораздо интереснее для россиян будет запуск туристического поезда по «Серебряному ожерелью» Ленинградской области, чем просто такой же поезд в Санкт-Петербург. Но и путешествие по достопримечательностям Русского Севера будет очень познавательным.

Об этом «Невским новостям» сообщила член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Марина Любимова. Речь идет о новом маршруте Москва — Великий Новгород — Углич — Москва, который будет запущен 19 марта.

Во время трехдневной поездки можно будет посетить экскурсии и погулять. Вечером поезд вновь отправится по маршруту. Вагон станет комфортным отелем на колесах.

Поезд будет курсировать с 19 марта по 16 апреля, выезжать по пятницам и возвращаться в Москву в воскресенье.

Марина Любимова сообщила, что подобные путешествия были популярны еще в Советском Союзе. Она задалась чисто техническими вопросами — где будут стоять составы и как туристы будут искать свои поезда, если их будут передвигать.

«В первую очередь интерес людей будет зависеть от цены, программы. Сложно представить необходимость таких туров именно в Санкт-Петербурге. Будет интересно, если использовать часть „Серебряного ожерелья России“ — города Ленобласти», — предположила эксперт.

Она добавила, что в Ленобласти прекрасно налажено железнодорожное сообщение с основными регионами России. Любимова предложила добавить в маршрут Тихвин и Вологду, в которые редко попадают туристы.

В Ассоциации туристических операторов России (АТОР) назвал самые популярные бюджетные направления — Алтай, Хакассия, Калининград и Карелия.