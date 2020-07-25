Эксперт назвал самое выгодное время для отпуска

Работодателю выгодно отпускать на отдых своих сотрудников в январе — после новогодних праздников — и в августе, когда наступает сезон затишья. Так он вправе затребовать график отпусков вперед, поэтому лучше планировать свои поездки заранее. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«У отпуска есть две стороны медали. Одна сторона медали — это понимание лучшего времени для отпуска у работодателя, а вторая — лучшее время отдыха для сотрудника», — отметил он в интервью агентству «Прайм».

В августе наступает период наименьшей загруженности, все компании работают в это время в «полуспящем режиме», поэтому фирмы с удовольствием дают отпуска работникам.

Однако именно в это время самый высокий спрос на туры и гостиницы по основным курортным направлениям. Поэтому в августе трудно найти выгодную путевку, а цены очень высокие.

Ранее Исследовательский центр сайта Superjob провел опрос, по которому выяснилось, что провести отпуск за рубежом после открытия границ готовы только 15% россиян.