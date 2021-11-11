Туристы из Екатеринбурга застряли в Египте из-за поломки самолета

Российские туристы более 20 часов не могут вылететь из аэропорта Хургады. Рейс в Екатеринбург несколько раз переносили из-за поломки самолета.

«Вылет должен был быть в 09:55 10 ноября. Нам объявили, что самолет сломался», — рассказала одна из отдыхающих E1.ru.

Она добавила, что всех туристов отвезли из аэропорта в отель. По словам женщины, пока вылет из Хургады намечен на 06:00 по местному времени. При этом в течение дня время постоянно менялось.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, прибытие самолета ожидается в 14:45 (12:45 по московскому времени) 11 ноября. Туристы из Екатеринбурга должны были улететь из Египта на самолете A320 авиакомпании S7.

Ранее туроператоры сообщили, что Египет является абсолютным лидером среди направлений для новогоднего путешествия у россиян. Также в список попали Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминикана и Куба. Путешественники покупают туры и по российским направлениям. Чартерные рейсы в Египет отменили еще в 2015 году. Во вторник, 9 ноября, в эту страну отправились первые чартерные самолеты из России.