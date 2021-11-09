Стали известны самые популярные направления россиян на Новый год

Абсолютный лидер среди направлений для новогоднего путешествия у россиян — это Египет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на туроператоров. Во вторник, 9 ноября, впервые с 2015 года, в эту страну отправятся чартеры из России.

«На долю Египта приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%. За ними — Мальдивы с долей 15%», — сообщили в Tez Tour.

У клиентов «Интуриста» и Tui похожие предпочтения. У «Интуриста» первое место по количеству спроса занял Египет, на второй строчке турецкая Анталья и экскурсионные туры в Стамбул и Каппадокию, на третьем месте российские направления. Меньшим спросом у россиян пользуются ОАЭ, Доминикана, Куба и Мальдивы.

Египет также возглавил рейтинг продаж у Tui — его доля 29%. На втором месте Турция — 27%, третью строчку разделили ОАЭ и Россия — по 16%, Болгария, Мальдивы и Куба — по 2%, Абхазия, Венгрия, Кипр, Сербия — менее 1% каждая.

В «Интуристе» отметили, что темпы бронирования туров по России сейчас отстают примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом произошло перераспределение спроса. К примеру, встретить Новый год в Санкт-Петербурге стало больше на 33%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что в отелях Красной Поляны забронировано уже 60% мест, популярно и Приэльбрусье.

Сочи у туристов лидирует с огромным отрывом, также заметили в Tui, — на этот курорт приходится 43% новогодних продаж туров по России. Следом по популярности идут Великий Устюг и горнолыжный курорт Шерегеш — по 17%.

В предстоящем зимнем сезоне на популярном курорте Шерегеш на юге Кемеровской области будут открыты новые горнолыжные трассы длиною шесть километров. Благодаря этому общая протяженность трасс станет больше на 12%.