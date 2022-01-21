Египет назвал причину ввода новых правил въезда для туристов

Фальшивые ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от коронавируса стали одной из причин ввода новых правил для въезда туристов в Египет. Об этом сообщила заместитель министра по туризму страны Гада Шаляби.

«У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой», — подчеркнула Шаляби в беседе с РИА «Новости».

Она также отметила, что только в этом случае будет проводиться экспресс-тест. Турист спокойно попадает в Египет при получении отрицательного результата.

Согласно новым правилам въезда в страну, по прибытии путешественник может показать сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW.

Сейчас для россиян понемногу растет число доступных для путешествия стран. Ковидных ограничений все еще немало, но у желающих отдохнуть за рубежом россиян есть выбор. Причем некоторые страны разрешают въезд туристам вообще без каких-либо ограничений.