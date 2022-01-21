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    21 января 2022, 01:45

    Египет назвал причину ввода новых правил въезда для туристов

    Причиной ввода новых правил въезда в Египет назвали фальшивые тесты и сертификаты о вакцинации

    Валерия Шафирко

    Фальшивые ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от коронавируса стали одной из причин ввода новых правил для въезда туристов в Египет. Об этом сообщила заместитель министра по туризму страны Гада Шаляби.

    «У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой», — подчеркнула Шаляби в беседе с РИА «Новости».

    Она также отметила, что только в этом случае будет проводиться экспресс-тест. Турист спокойно попадает в Египет при получении отрицательного результата.

    Согласно новым правилам въезда в страну, по прибытии путешественник может показать сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW.

    Сейчас для россиян понемногу растет число доступных для путешествия стран. Ковидных ограничений все еще немало, но у желающих отдохнуть за рубежом россиян есть выбор. Причем некоторые страны разрешают въезд туристам вообще без каких-либо ограничений.