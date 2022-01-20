Россиянам назвали доступные для путешествий в пандемию страны

В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса. Однако для россиян понемногу растет число доступных для путешествия стран. Ковидных ограничений все еще немало, но у желающих отдохнуть за рубежом путешественников все же есть выбор, сообщил РБК.

В большинстве бывших советских республик одобрена вакцина «Спутник V». Это позволяет избежать ПЦР-тестирования при въезде в страну. Украина, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан являются исключением из списка. Сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест понадобятся россиянам, которые хотят отдохнуть в Азербайджане. А вот в Абхазию можно въехать без ограничений, также свободно попасть можно в Мексику и Доминиканскую Республику.

В Евросоюзе «Спутник V» еще не одобрен, поэтому в большинство стран попасть не просто. Но для россиян упростился въезд на Балканы. С сертификатом о вакцинации можно отправится в Болгарию, Хорватию, Словению, Черногорию, Албанию, Северную Македонию и Венгрию.

Отрицательный ПЦР-тест нужен для въезда в Румынию, Грецию, Сербию, а также на Кипр. В Эстонию пускают только вакцинированных россиян, признавая «Спутник V». При этом запрещен выезд из России на авто без особого разрешения. В Таллин можно попасть на самолете с пересадками или на автобусе.

Поехать в Турцию можно с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о перенесенном заболевании.

Привитые россияне могут попасть в Израиль, но им все равно на границе придется показать отрицательный результат ПЦР-теста, а в аэропорту сдать еще один.

Иордания примет россиян с отрицательным ПЦР-тестом. В ОАЭ привитые «Спутником V» смогут попасть в Абу-Даби, но должны сдавать ПЦР-тесты во время пребывания. В Дубае и Шардже нужен отрицательный ПЦР-тест. Причем сделать его надо не ранее чем за 72 часа до вылета.

Катар допускает привитых «Спутником V» россиян, но им также надо сдать ПЦР-тест, и еще тест на антитела. До получения результатов нужно быть в гостинице.

Вакцинированные туристы в Таиланде могут сначала находиться в гостиницах в определенной правительством зоне, а после им нужно сделать два ПЦР-теста. При отрицательных результатах спустя неделю туристам можно посещать и другие провинции страны. Невакцинированные туристы тоже могут посетить Тайланд, но карантин для них дольше. На прямые рейсы до Таиланда туристы без вакцины не допускаются.

В Шри-Ланке можно выбирать отель из списка, одобренного правительством, а через две недели пребывания путешествовать только в рамках списка одобренных экскурсионных объектов.

На Мальдивах за время поездки можно проживать только в двух отелях. Для брони третьей гостиницы нужно получить разрешение. Во Вьетнам можно въехать только с прививкой, и только в рамках пакетного тура. Покидать отели можно в рамках официальных экскурсий.

На Кубу и в Аргентину могут попасть вакцинированные россияне, но и им все равно нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест. В США пускают только привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. С 22 января при въезде в Египет все приезжающие будут сдавать ПЦР-тест.

Привитые россияне могут попасть в Тунис. Но перед вылетом и по прибытии придется сдать анализ на ковид. С отрицательным ПЦР-тестом россиян принимают многие африканские страны, в их числе Сейшелы и Танзания.