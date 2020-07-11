Дубай объявил о готовности принимать российских туристов

«Россия — приоритетный рынок для нас. Поэтому мы с нетерпением ждем дня, когда россияне смогут приезжать к нам на отдых. Для безопасного отдыха в Дубае сейчас созданы все условия», — заявила она.

Все объекты туристической инфраструктуры в Дубае многократно продезинфицировали. Уже сейчас отели, рестораны, пляжи и магазины работают и полностью безопасны для туристов.

Анна Ястребова отметила, что сейчас между правительствами Объединенных Арабских Эмиратов и России начались переговоры об открытии авиасообщения. Туроператоры уже готовят чартерные программы в Дубай на октябрь этого года.

Для въезда на территорию крупнейшего эмирата российским туристам потребуется несколько документов. Прежде всего — справка с негативным результатом теста на коронавирус, которую выдали не позднее четырех дней до прилета. Также нужен медицинский полис, который покрывает лечение коронавирусной инфекции.

В самолете туристу нужно заполнить специальную анкету, в которой нужно подтвердить отсутствие симптомов заболевания.

Кроме того, по прилете в Дубай туристу нужно установить на свой смартфон специальное приложение с отслеживанием геолокации и возможностью срочно связаться с врачами в случае заражения.

В аэропорту Дубая туристам с признаками заболевания нужно пройти дополнительный тест на коронавирус. Если результат будет положительный, то вместо отдыха гостя отправят в клинику или обсерватор. Все эти расходы должна покрывать медицинская страховка.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля Росавиация и Минтранс начнут переговоры со странами о взаимном открытии авиасообщения.

Предложение поступит не всем. По словам Голиковой, полеты возобновятся только в те страны, которые соответствуют ряду требований. В течение двух недель среднее количество новых зараженных коронавирусом не должно превышать 40 человек на 100 тысяч, среднесуточный прирост не должен быть более 1%, а коэффициент распространения не более единицы.

О результатах переговоров Минтранс и Росавиация будут сообщать каждую неделю. Список стран, куда разрешены полеты, раз в две недели будут пересматривать. Если ситуация там ухудшится, то авиасообщение снова отменят.