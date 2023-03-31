Путешествия 31 марта 2023, 08:36 Десятки россиян не смогли продлить турпребывание в Аргентине Посольство России: миграционное управление Аргентины отказало продлить россиянам в ВНЖ РИА «Новости»

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Миграционное управление Агрентины отказало десяткам россиян в продлении туристического пребывания, выдаче вида на жительство и аннулировало некоторые старые документы. О предвзятом отношении сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства в республике Георгий Полин.

Дипломаты, по его словам, узнали об участившейся практике отказа россиянам в выдаче документов. Несколько десятков человек не смогли продлить разрешение на туристическое пребывание и получить вид на жительство. Некоторым ранее выданные документы аннулировали и вынесли предписание покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации.

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Георгий Полин сказал, что власти объяснили это правилами российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках — владельцы обыкновенных российских загранпаспортов могут находиться в Аргентине не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Однако массовые отказы, по его словам, получили только россияне — граждане других стран, с которыми заключили такие же соглашения, не столкнулись с проблемой.

«В последние месяцы на слуху почти исключительно российские граждане», — сказал он.

Собеседник агентства посоветовал россиянам подавать апелляцию. Только при условии обжалования они смогут остаться в стране, по крайней мере до решения суда.

С 2022 года увеличилось количество беременных россиянок, которые приехали на поздних сроках в Аргентину. Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила это желанием получить после рождения ребенка вид на жительство.