Эксклюзив 02 апреля 2024, 12:01 «Дешевле не будет». Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой летних туров Глава Союза турагентств Голов: покупать туры на лето выгоднее заранее Unsplash

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В России на 60% вырос спрос на пляжный отдых. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «360» заявил, что выгоднее покупать туры на лето как можно раньше.

«Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остается меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет. Сейчас практически у всех, кто занимается продажей пакетных туров, динамическое ценообразование, то есть было 100 билетов — стоило тысячу рублей, осталось 80 билетов — стоит 1200», — пояснил он.

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По словам Голова, отдых в Крыму обойдется дешевле, чем в Сочи. Можно поехать в Абхазию — там тоже будет дешевле. Если речь идет о летнем, но не пляжном отдыхе, популярные направления — Калининград, Алтайский край, Байкал.

Собеседник канала признал, что сейчас россияне стали чаще отдыхать в родной стране по вине обстоятельств.

«Увеличивается спрос на отдых в России, потому что 85% зарубежных направлений практически для нас недоступны. Но наш туризм из года в год становится лучше», — подчеркнул он.

Ранее Сочи и Дагестан назвали популярными направлениями для отдыха россиян весной.