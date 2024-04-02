Путешествия 02 апреля 2024, 11:31 Эксперт по туризму Самохвалов назвал Сочи и Дагестан популярными направлениями для весеннего отдыха в 2024 году

Читать 360tv в

Россияне стали активно бронировать отели и авиабилеты. Особой популярностью у соотечественников для весеннего и летнего отдыха в 2024 году пользуются Сочи и Дагестан, сообщил эксперт по туризму Сергей Самохвалов в эфире радио Sputnik.

По его словам, также большой поток туристов ожидается в этом сезоне в Калининграде. Кроме того, традиционно россияне выбирают в качестве направления для отдыха Крым, однако ближе к июню путешественники могут столкнуться с дефицитом железнодорожных билетов.

Реклама

«По сравнению с прошлым годом рост цен на туры достигает 10-15%, а в некоторых случаях, если мы говорим о люксовых вариантах, бывает 30% и более. Тем не менее отели стоят загруженные», — отметил Самохвалов.