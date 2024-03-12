Путешествия 12 марта 2024, 17:26 Большие перспективы. Число мест для внутреннего туризма в России кратно возрастет «АиФ»: число мест для отдыха в России увеличится кратно Unsplash

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Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по увеличению турпотока в страну. Планируется, что к 2030 году он сможет вырасти вдвое при условии, что Минэкономразвития решит ряд важных задач, сообщили «Аргументы и факты».

По данным экспертов, опрошенных изданием, среди популярных направлений останутся курорты Краснодарского края. Вместе с тем в планах развивать туризм в Карелии, на Северном Кавказе, Камчатке, Алтае, Русском Севере. Также планируется строительство отелей на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей, территории озера Байкал.

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По оценке вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, кабмин оказывает беспрецедентные меры поддержки туристической отрасли.

«После того как будут введены в строй Каспийский кластер, Новая Анапа и остальные курорты проекта „Пять морей“, а также другие комплексы, в том числе в удаленных от столицы регионах, число мест для отдыха кратно увеличится», — указал он.

Волков выразил уверенность, что россияне будут все чаще делать выбор в пользу отдыха в России. Отсюда вырастет необходимость создания новых форм размещения, среди них, к примеру, глэмпингов и кемпингов.

В будущем, по мнению авторов материала, туристический поток будет становится более всесезонным, развитие ждет и туры по системе «все включено». В чем же состоят главные вызовы для достижения необходимых задач?

В первую очередь — это нехватка квалифицированных кадров в туристической отрасли. Этот вопрос требует решения. Также важно обеспечение высокого качества сервиса и развитии необходимой инфраструктуры, в которой заинтересованы путешественники, заключило издание.