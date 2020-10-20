Поезд на Украине остановили из-за двух голых дебоширок
Поезд следовал из Львова в Киев. Девушки начали выпивать еще во Львове. В дороге они вели себя настолько громко, что пассажиры соседнего купе попросились в другой вагон, сообщил Telegram-канал «Киев оперативный».
Начальник поезда решил высадить девушек на станции Шепетовка в Хмельницкой области. Чтобы вывести нарушительниц из вагона, пришлось задействовать полицию. Судя по кадрам, размещенным в соцсетях, после препирательств полицейские вывели девушек силой.
По данным издания «Обозреватель», протоколы на дебоширок составлять не стали. После разъяснительной беседы полицейские сообщили о случившемся их родителям.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на поездках в поезде. Например, в сидячих вагонах есть откидные места вдоль стен. Билеты на них будут дешевле, однако придется сидеть возле туалета. При поездке в купе можно сэкономить, если выбрать верхнюю полку.