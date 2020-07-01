Больше 60 российских регионов открылись для туристов с 1 июля

Больше 60 субъектов России начнут принимать туристов с 1 июля. В большинстве регионов справка об отсутствии коронавируса не требуется, но необходимо соблюдать общие правила безопасности.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, на которую ссылается РИА «Новости», туристический сезон с 1 июля начнется в 67 регионах. Они смогут принимать отдыхающих с соблюдением всех необходимых правил безопасности.

В Ростуризме обращают внимание, что из-за быстрого изменения эпидемической ситуации в стране самую актуальную информацию об ограничениях в регионах нужно искать на национальном туристическом портале Russia.Travel.

Федеральное агентство считает, что запуск туристического сезона в 2020 году поможет отрасли выйти из кризиса уже к весне 2021-го.

Поездки за границу оказались под запретом в марте из-за распространения коронавируса. Перемещаться по России не запрещали, но отдельные регионы вводили ограничения на приезд туристов и обязательный 14-дневный карантин.