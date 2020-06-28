Назван срок восстановления туристической отрасли России

Российская туристическая отрасль может восстановиться после пандемии коронавируса к весне 2021 года.

Как утверждает руководитель Ростуризма Зарина Догузова, туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 года, а именно уже к весне следующего года. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года», — добавила Догузова. Ее слова цитирует «Газета.ru».

Ранее глава Ростуризма заявила о том, что с 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов, напоминает Ura.ru. Как отметила Догузова, туризм запускается с определенными ограничениями, но по ходу улучшения эпидемической ситуации их будут смягчать.

Накануне стало известно, что крупные туроператоры страхуются и аннулируют туры с вылетами в июле. Ранее Ростуризм посоветовал россиянам переносить на удобные даты туры, отмененные из-за пандемии коронавируса. Это лучше, чем возвращать деньги. При этом в агентстве работают над увеличением доступных направлений для отдыха в России.