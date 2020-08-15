Более 1,5 миллионов туристов посетили Сочи с начала курортного сезона

Порядка 1,5 миллиона человек отдохнули в Сочи с начала курортного сезона. С момента снятия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, туристический поток в город продолжает расти.

Порядка 1,5 миллиона человек отдохнули в Сочи с начала курортного сезона. С момента снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, туристический поток в город продолжает расти.

«С момента снятия ограничений турпоток составил около 1,5 миллиона человек, в том числе более миллиона гостей — в организованном секторе», — заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также добавил, что средняя загруженность санаториев, гостиниц и отелей Сочи составляет 96%. Это пиковые показатели прошлого года. Кроме того, растет спрос на туры и путевки на начало осени — в бархатный сезон. Количество туристов увеличится и зимой, если позволит эпидемическая обстановка в стране.

Ранее появился рейтинг самых дешевых и доступных курортов Азовского моря. В пятерку лучших вошли Ейск, Голубицкая, Кучугуры, Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае и Щелкино в Крыму. Там можно бюджетно отдохнуть в бархатный сезон. Чаще всего россияне бронируют путевки в этих городах на срок до 12 дней. Проживание стоит примерно 1000–1500 в сутки.