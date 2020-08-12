Составлен топ самых доступных курортов Азовского моря

В начале осени на курортах Азовского моря россияне смогут отдохнуть, потратив не особенно большие деньги. Список самых дешевых локаций для отдыха был составлены на основании данных, полученных с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в пятерку самых доступных курортов «бархатного сезона» вошли Ейск, Голубицкая, Кучугуры, Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае и Щелкино в Крыму.

Россияне чаще всего бронируют места отдыха на Азове в сентябре и начале октября на срок до 12 дней. Сутки пребывания стоят 965-1,5 тысяч рублей.

В конце июля стало известно, что россияне, которые лишились из-за пандемии коронавируса возможности выехать за рубеж, чаще всего летают в Крым, на курорты Краснодарского края и в Санкт-Петербург.