Названы наиболее безопасные страны для отдыха в 2020 году
Такая информация появилась на сайте организации. Эксперты объяснили свой выбор тем, что перечисленные страны ввели специальные протоколы безопасности. Они помогут путешественникам выбрать те места, где намерены соблюдать международные стандарты здравоохранения и гигиены. Эти протоколы уже одобрены Всемирной туристской организацией ООН.
Постепенно в эти списки войдут и другие туристические направления. Сейчас спросом у отдыхающих уже пользуются Мадрид, Барселона и Севилья, отметили во Всемирном совете.
Первой свои курорты для туристов в этом году предложила Турция. Там сезон уже открыт. При этом она просит гостей соблюдать социальную дистанцию, лежаки на пляжах дезинфицируют и проветривают после каждого человека. На своих полотенцах загорать нельзя. С 15 июня границы открывает Италия, а с 1 июля — Греция.
Что касается отдыха внутри России, то с 15 июня в Крыму снимают ограничительные меры. С этого дня на полуострове заработают отели. В других регионах ограничения пока сохраняются. Однако Кубань предлагает всем желающим свои лечебные санатории.