Названы наиболее безопасные страны для отдыха в 2020 году

Турция, Саудовская Аравия и Португалия — самые безопасные страны для летнего отдыха в этому году. Об этом заявил Всемирный совет по туризму и путешествиям.

Такая информация появилась на сайте организации. Эксперты объяснили свой выбор тем, что перечисленные страны ввели специальные протоколы безопасности. Они помогут путешественникам выбрать те места, где намерены соблюдать международные стандарты здравоохранения и гигиены. Эти протоколы уже одобрены Всемирной туристской организацией ООН.

Постепенно в эти списки войдут и другие туристические направления. Сейчас спросом у отдыхающих уже пользуются Мадрид, Барселона и Севилья, отметили во Всемирном совете.

Первой свои курорты для туристов в этом году предложила Турция. Там сезон уже открыт. При этом она просит гостей соблюдать социальную дистанцию, лежаки на пляжах дезинфицируют и проветривают после каждого человека. На своих полотенцах загорать нельзя. С 15 июня границы открывает Италия, а с 1 июля — Греция.

Что касается отдыха внутри России, то с 15 июня в Крыму снимают ограничительные меры. С этого дня на полуострове заработают отели. В других регионах ограничения пока сохраняются. Однако Кубань предлагает всем желающим свои лечебные санатории.