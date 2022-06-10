Билеты в Крым на прямые поезда из Москвы и Петербурга раскуплены до конца июля

Все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга распроданы до конца июля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на туроператоров.

«По крайней мере, в наличии на официальном сайте перевозчика их (билетов — прим. ред.) нет — ни на конец июня, ни на конец июля», — рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он отметил, что поездом можно добраться только со стыковкой в Краснодаре или Анапе.

Власти полуострова для успешности курортного сезона запускают дополнительные составы, а также автобусные и морские маршруты. Крымские гостиницы дают скидки до 50%. Такое решение рассчитано на привлечение туристов, которые путешествуют на собственных автомобилях.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, неделя проживания с питанием в отеле экономкласса обойдется семье в 30–40 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил увеличить туристический кешбэк при поездках на Дальний Восток. Туристы смогут получить по программе до 40 тысяч рублей. Исполнить поручение нужно до 30 сентября 2022 года.