Туристический кешбэк при поездках на Дальний Восток вырастет до 40 тысяч рублей
Путин поручил увеличить кешбэк для туристов при поездках на Дальний Восток до 40 тысяч
При поездках на Дальний Восток туристам вернут до 40 тысяч рублей. Предельный размер кешбэка за такие путешествия поручил увеличить президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
Возмещать будут часть стоимости оплаченной туристической поездки в субъект России, входящий в состав Дальневосточного федерального округа.
«Правительству Российской Федерации <…> с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты», — сказано в поручении.
Исполнить его нужно до 30 сентября 2022 года.
На лето российские семьи приобрели свыше 420 тысяч путевок в детские лагеря. Правительство РФ выплатило по ним почти шесть миллиардов рублей кешбэка.
Продажи путевок стартовали 31 марта. Их завершат до конца лета, а ездить в лагеря с компенсацией дети могли уже с 1 мая.