СМИ: авиакомпании РФ отменят чартеры в ОАЭ с 28 марта

Российские авиакомпании отменят чартеры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 28 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа».

Причина — разногласия авиавластей двух стран. По данным источника агентства, все российские авиакомпании, выполняющие грузопассажирские рейсы из Москвы в Дубай, ожидали разрешения властей ОАЭ на летнее расписание. Однако им отказали, поскольку они не выдали разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург.

«Сейчас все российские авиакомпании будут отменять рейсы в Дубай из Москвы летнего расписания, а это более 50 тысяч человек», — заявил источник.

Лоукостер «Победа» разослал письмо о «возможных значительных изменениях» в расписании рейса DP888 Дубай — Москва на 28 марта. Сообщение получили клиенты, которые купили авиабилеты в этот город. Под отмену могут попасть рейсы, на которые забронировано до 50 тысяч авиабилетов.

Регулярное авиасообщение с ОАЭ восстановлено с сентября 2020 года, отметила «Газета.ru». Выполняются регулярные и грузопассажирские рейсы.

«Никто из авиакомпаний не ожидал, что авиавласти ОАЭ не выдадут разрешения на рейсы в летний сезон. Можно только предположить, что и для властей ОАЭ отказ в грузопассажирских рейсах в Москву и Санкт-Петербург тоже оказался сюрпризом», — сообщил источник ТАСС.

«Победа» уже полностью продала все рейсы до конца майских праздников, а это больше 1300 пассажиров.