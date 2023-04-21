Эксклюзив 21 апреля 2023, 13:47 «Несколько факторов». Туроператор рассказал, почему перевозчики стремительно отменяют рейсы в Турцию Глава АРТ-ТУР Арутюнов: перевозчики отменяют рейсы в Турцию, чтобы не потерять прибыль Unsplash

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Туристы, ожидавшие снижения цен на авиабилеты в Турцию перед непопулярными накануне майских праздников датами, столкнулись с неприятным сюрпризом. Вместо того чтобы снизить цены на перелет, компании начали отменять рейсы. Генеральный директор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов рассказал в беседе с «360» о том, что перевозчики делают это, думая о рентабельности и сохранении большой прибыли.

Конкуренция на отдых

Специалист подчеркнул, что на самом деле не так много рейсов отменяют из России в Турцию. К тому же, по его мнению, подобное явление — сезонное. В пиковые дни (например, майские выходные) самолетов пускают больше, а потом — меньше.

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«За последние пару лет авиакомпании привыкли к определенной норме прибыли и рентабельности после COVID-19. Все свои потери они уже отыграли, поэтому не согласны на меньшую долю. Тем более в таких эксклюзивных условиях, в которых находятся перевозчики, которые могут летать из России за рубеж», — пояснил Арутюнов.

Эксперт отметил, что число самолетов в авиапарке отечественных авиакомпаний, имеющих право летать за рубеж, не такое большое. По его словам, иностранные перевозчики получили конкурентное преимущество, поэтому они думают о рентабельности, сохранении большой прибыли, которая у них появилась.

Альтернатива Турции

Арутюнов посоветовал россиянам, которые хотят отправиться на отдых, рассмотреть в качестве вариантов ближневосточные страны. Прямые самолеты из России летают в Дубай, Шарджу, Манаму, Оман. На последнее направление перевозчики в последнее время снижают стоимость, о чём сообщил собеседник издания.

«Оман — это прекрасная страна, где можно и отдохнуть, и покупаться, и поездить на экскурсии. Я бы рекомендовал подумать об этом направлении», — заключил спикер.

Россия же собирается в ближайшее время привлекать больше туристов из арабских стран, писал ранее «360». Поток путешественников уже начал формироваться, но еще нужно подготовить инфраструктуру для их приема.