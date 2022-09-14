АТОР спрогнозировала резкое падение цен на перелеты в Таиланд | 360°

Путешествия 14 сентября 2022, 10:33 Поделиться Telegram

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Viber АТОР спрогнозировала резкое падение цен на перелеты в Таиланд Исполнительный директор АТОР Ломидзе: цены на перелеты в Таиланд могут упасть на 35-40% Unsplash

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При запуске прямых рейсов в Таиланд стоимость перелета может существенно упасть, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она допустила снижение цены на 35-40%.

При этом, по ее словам, самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха зимой для россиян могут остаться Египет, Турция и ОАЭ, написал ТАСС.

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«Если откроют прямое авиасообщение с Таиландом, как уже „Аэрофлот“ сказал, с Вьетнамом, это резко уронит стоимость билетов, на 35-40%», — сказала Ломидзе на международном форуме-выставке по туризму «Отдых».

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Она уточнила, что туры, вероятно, так сильно не подешевеют, потому что все равно объем перевозки останется дефицитным. Но все равно это будет уже другая цена, а значит, и другие количественные показатели.

«Все направления, которые можно продавать, за исключением Египта, все дорогие. И совершенно очевидно, что это будут не многомиллионные потоки», — пояснила исполнительный директор АТОР.

По ее словам, поездки на Карибы, скорее всего, будут дороже, чем в Юго-Восточную Азию. Что касается стоимости новогодних туров за рубеж, то она будет зависеть от объема перевозки и спроса, заключила эксперт.

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