Таиланд продолжит работу над внедрением карты «Мир» для удобства российских туристов

Власти Таиланда работают над проектом внедрения российской карты «Мир», рассказал посол Королевства Сасиват Вонгсинсават. По его словам, этот проект имеет большое значение на фоне высокого запроса со стороны путешественников из РФ.

Дипломат отметил, что внедрение карты «Мир» особенно важно на самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет, написало РИА «Новости».

Задержки в реализации этого проекта произошли на фоне финансовых ограничений, уточнил Вонгсинсават. Однако тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации.

«Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами», — заключил он.

Как сообщали «Известия», цены на перелет в Таиланд по сравнению с 2019 годом выросли почти в 2,5 раза. Тем не менее появление билетов на прямые рейсы вызвало ажиотаж среди россиян. По прогнозу туроператоров, билеты на популярные праздничные даты зимой закончатся уже в ближайшее время.