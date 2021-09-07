07 сентября 2021, 21:09
АТОР рассказала о ситуации с выездным туризмом в период пандемии
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, как в период пандемии развивается ситуация с въездным туризмом в Россию. Об этом сообщил ТАСС.
Ломидзе отметила, что восстановление туризма начнется не раньше второй половины 2022 года. По ее словам, количество приезжающих в Россию снизилось на 50—70% по сравнению с 2019 годом, передал RT.
«При условии, что с пандемией будет происходить примерно то же, что происходит сейчас, что не будет ухудшения, новых штаммов и новых ограничений, которые периодически вводят разные страны», — рассказала директор.
Молодые и активные россияне могут бесплатно отправиться в путешествие по стране благодаря новой программе Ростуризма. Получить путевку могут участники конкурсов и платформ.