Молодежи рассказали, как бесплатно попутешествовать по России

Молодые и активные россияне могут бесплатно отправиться в путешествие по стране благодаря новой программе Ростуризма. Получить путевку могут участники конкурсов и платформ, а также участники общества «Знание».

Присоединиться к программе «Больше, чем путешествие» могут участники платформ «Россия — страна возможностей» и «Другое дело», Российского общества «Знание», конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена». Те, кто не успел присоединиться к конкурсам в этом году до окончания регистрации, еще могут стать участниками общества «Знание» или платформы «Другое дело», где набор еще открыт.

Чтобы получить бесплатную путевку, нужно подать заявку на сайте своего конкурса. Затем остается только следить за обратной связью в электронной почте и готовится собирать чемоданы.

Участниками проекта смогут стать 50 тысяч талантливых ребят, победителей олимпиад и конкурсов. Можно самому выбрать тематику тура из 12 направлений. Всего составлено почти 250 маршрутов. Это и туры выходного дня по региону, и многодневные поездки по федеральному округу или всей России. Они будут проводиться с сентября по ноябрь.

Программа стартовала 7 сентября. Бесплатные туристические сертификаты смогут получит 50 тысяч человек. Проект охватывает все федеральные округа. Поездки предусматривают не только экскурсии по знаковым местам, но общественно-значимую деятельность, в том числе участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств и разработку кейсов для реализации в субъектах.