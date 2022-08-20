Абхазия оказалась в лидерах среди мест для отдыха у россиян этим летом

Российские туристы стали чаще выбирать местом отдыха Абхазию. Число бронирований туров туда выросло за год на 25%. Об этом сообщила «Коммерсанту» представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.

По ее словам, поездки в Абхазию стали «выраженным трендом лета». Возможно, на Абхазию переориентировалась часть туристов, привыкших ездить в Европу.

«У нас есть клиенты, традиционно совершающие за лето три-четыре короткие поездки, многие из них выбирали в качестве одного из направлений Абхазию», — отметила Домостроева.

Ранее сообщалось, что осенние путевки стали дороже. «Бархатные» туры за рубеж на сентябрь и октябрь подорожали в среднем на 50-60%, а по России — на 10-15%. Среди россиян самыми популярными зарубежными направлениями остаются Турция, Абхазия, Египет и Арабские Эмираты, а из внутренних направлений туристы в основном выбирают Сочи.