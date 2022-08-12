Осенние путевки стали дороже

«Бархатные» туры за рубеж на сентябрь и октябрь подорожали в среднем на 50-60%, а по России — на 10-15%. Об этом написали NEWS.ru.

«Такая динамика на зарубежных направлениях связана с тем, что сами перелеты стали очень дорогими. Цена на некоторые рейсы выросла вдвое», — объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Среди россиян самыми популярными зарубежными направлениями остаются Турция, Абхазия, Египет и Арабские Эмираты, а из внутренних направлений туристы в основном выбирают Сочи.