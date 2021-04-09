Россиянам разрешили оставаться в Черногории 90 дней без визы

Россиянам продлили упрощенный порядок въезда в Черногорию. В стране жители РФ смогут оставаться без визы в течение 90 дней, сообщила пресс-служба российского МИД.

Соглашение об условиях взаимных поездок граждан действует между двумя государствами с 2008 года. Въезд в Черногорию россиянам разрешен, если длительность их непрерывного пребывания в стране не превышает 30 дней со даты прибытия.

Очередное решение о временном освобождении россиян от оформления виз правительство Черногории приняло в марте. Документ разрешает гражданам РФ с 1 апреля по 31 октября 2021 года находиться в стране без визы 90 дней.

В указанный промежуток времени россиянам для путешествия по территории Черногории потребуется только действующий загранпаспорт. Виза нужна будет тем, кто намерен работать или обучаться в стране.

Из-за пандемии COVID-19, напомнили в министерстве, страна может изменить правила въезда.

В парламенте Черногории в ближайшие два месяца намерены сформировать «группы дружбы» с парламентариями других стран, в том числе с депутатами Госдумы.