Парламент Черногории решил подружиться с Госдумой

В Скупщине (парламенте Черногории) в ближайшие два месяца хотят сформировать «группы дружбы» с парламентариями других стран, в том числе с депутатами Госдумы. Республика хочет налаживать отношения с Россией, заявил вице-спикер Скупщины Страхинья Булайич.

«Идея заключается в том, чтобы развернуть парламентскую дипломатию. Было бы самым естественным и логичным сформировать группы дружбы между Черногорией и Россией: по одной от парламентов обеих стран», — сказал он RT.

По словам Булайича, это стало бы одним из путей «разморозки отношений» между двумя странами. Сами отношения, добавил политик, находятся на недопустимо низком уровне.

Говоря о снятии санкций против России, собеседник заявил, что для этого понадобятся некоторое время и терпение. Сами ограничения, по его словам, демонстрируют желание правительства услужить Западу.

С отменой санкций вице-спикер ожидает возврата российских инвестиций в Черногорию. А также открытия российского рынка для местной продукции.

В Черногории проживают около 600 тысяч человек. Страна входит в НАТО и является кандидатом на членство в ЕС.