Происшествия 02 мая 2023, 23:03 Звуки взрывов прогремели в подконтрольном украинским властям Запорожье Член ВГА Рогов: в Запорожье раздались взрывы и стрельба из оружия Pxhere

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В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия», — отметил он.

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Предварительно, в городе сработала система противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Это представляет наибольшую опасность для мирного населения, подчеркнул Рогов. Он обещал сообщить подробности происходящего позже.

По данным интернет-газеты «Страна», ПВО сработала по беспилотникам. В Telegram-канале украинского издания уточнили, что в Запорожской области зазвучала воздушная тревога. Также сирена прозвучала в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Накануне украинские формирования атаковали город Токмак в Запорожской области. В результате действий ВСУ погибли два мирных жителя. Также повреждены несколько жилых построек, в одном здании произошло возгорание.