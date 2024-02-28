Происшествия 28 февраля 2024, 12:19 Звезду «Дома-2» жестоко избили в Москве Mash: бывшего участника «Дома-2» Дениса Мокроусова жестоко избили в Москве РИА «Новости»

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Бывшего участника «Дома-2» Дениса Мокроусова жестоко избили в Москве. Врачи диагностировали у него перелом нижней челюсти с смещением и передней части лобной пазухи, сообщил Telegram-канал Mash.

Мокроусов завершил свое участие в шоу в 2020 году и теперь работает массажистом. По информации канала, он вступил в конфликт со своим соседом в районе Филевского парка. Их спор перерос в драку. В результате инцидента звезду реалити-шоу госпитализировали.

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Его обидчика задержали и доставили в полицию. Началось расследование.

Ранее другой участник телепроекта «Дом-2» впал в кому из-за передозировки наркотиков в День святого Валентина. Скорая помощь подобрала 41-летнего мужчину на одной из улиц района Солнцево. Врачи незамедлительно подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы подтвердили употребление смеси мефедрона и фенобарбитала.