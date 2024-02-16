Происшествия 16 февраля 2024, 11:55 Звезда «Дома-2» впал в кому в День всех влюбленных в Москве Mash: в Москве участник «Дома-2» Фаломин впал в кому в День всех влюбленных РИА «Новости»

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В Москве участник телепроекта «Дом-2» Александр Фаломин в День святого Валентина впал в кому из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, скорая помощь подобрала 41-летнего Фаломина в обеденное время 14 февраля на одной из улиц района Солнцево. Он находился в состоянии выраженного психомоторного возбуждения.

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Бывшего участника шоу и любителя бодибилдинга срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи незамедлительно подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы подтвердили употребление смеси мефедрона и фенобарбитала.

На данный момент состояние звезды «Дома-2» значительно улучшилось благодаря проведенной терапии. Его жизни уже ничего не угрожает.

Телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиков. Ее без сознания нашла дочь.