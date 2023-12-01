Эксклюзив 01 декабря 2023, 15:06 Агрессивную ядовитую змею заметили в жилом доме в Москве Источник «360»: ядовитая змея оказалась в одном помещении с людьми в Москве Unsplash

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Ядовитую змею в доме заметили жители в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Агрессивное пресмыкающееся оказалось рядом с людьми в доме № 21 на Чертановской улице. По информации источника, ядовитая змея угрожает жителям. Другие подробности случившегося уточняются.

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В конце ноября житель одного из домов в Одинцове нашел в подъезде сбежавшую змею. Мужчина решил приютить животное.

До этого в районе Орехово-Борисово обезьяна покусала хозяина и начала нападать на людей в подъезде. Владельца животного забрали сотрудники полиции. Насколько серьезными оказались травмы мужчины — неизвестно.