Происшествия 18 марта 2024, 23:44 Злоумышленник похитил из банка Санкт-Петербурга драгоценности на 10 млн долларов Из банка в Санкт-Петербурге вынесли ценностей на сумму более миллиарда рублей РИА «Новости»

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В одном из банков в Санкт-Петербурге злоумышленник украл более миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, злоумышленник смог проникнуть в хранилище и получить доступ к банковским ячейкам. Грабитель также похитил ювелирные изделия на 10 миллионов долларов, деньгами 450 тысяч долларов и 30 тысяч евро.

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Вором оказался уроженец Сочи, его задержали и отправили под арест.

Ранее краснодарские полицейские задержали двух мужчин, которые пытались украсть золото из храма. Один из них на глазах прихожан сломал стекло над одной из икон и, забрав ценности, бросился бежать.

Однако находившиеся в храме прихожане забили тревогу. Испугавшись, грабитель на ходу выбросил ценности и уехал на машине без номеров, в которой его ждал подельник. Обоих мужчин сразу задержали, возбуждено уголовное дело.