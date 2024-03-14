14 марта 2024, 17:25
Двух грабителей, пытавшихся украсть золото из храма, задержали в Краснодаре
Краснодарские полицейские задержаи двух мужчин, которые пытались украсть золото из храма. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Местный житель сговорился с 32-летним знакомым из Нижегородской области. Один из них зашел в православный Приход Свято-Ильинского храма на Октябрьской улице. Внутри мужчина сломал стекло над одной из икон и, забрав ценности, бросился бежать.
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Однако находившиеся в храме прихожане забили тревогу. Испугавшись, грабитель на ходу выбросил ценности и уехал на машине без номеров, в которой его ждал подельник. Обоих мужчин сразу задержали, возбуждено уголовное дело.
Кражи
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