Эксклюзив 19 ноября 2022, 16:17 «Жуткий гул». Житель Мурина рассказал о взрыве Житель Мурина рассказал о запахе газа после взрыва в городе

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В городе Мурино раздался сильный взрыв, после чего распространился запах газа, рассказал «360» житель города. По его словам, раздавшийся шум можно было принять за звук приближающегося поезда.

«Вышел из автобуса и вдруг услышал жуткий приближающийся гул. По началу подумал, что проехал поезд, но до железнодорожной станции километра полтора. Люди вокруг сохраняли спокойствие, некоторые озирались по сторонам», — рассказал собеседник «360».

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По его словам, в воздухе запахло газом. Спустя некоторое время после взрыва в городе слышен отдаленный гул.

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О взрыве в Ленинградской области стало известно днем 19 ноября. Очевидцы сообщили, что звук было слышно из всех частей города Мурино. Источник «360» рассказал, что ЧП могло случиться на газопроводе. В региональном правительстве заявили, что все случилось на газозаправочной станции в районе Всеволожска. Там произошло возгорание, но на месте уже работают представители экстренных служб. Огонь тушат две бригады спасателей, отметили в пресс-службе администрации области.