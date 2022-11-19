Эксклюзив 19 ноября 2022, 15:51 Взрыв произошел в Ленобласти. В небо взвился столб огня Источник «360»: в Мурино прогремел взрыв

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В городе Мурино Ленинградской области прогремел взрыв, сообщил источник «360». По его словам, причиной ЧП мог стать инцидент на газопроводе.

«В Ленинградской области пожар. По предварительной информации, газопровод», — рассказал источник. На оказавшихся в распоряжении «360» кадрах видно, как в небо поднимается столб огня и дыма.

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Ситуацию прокомментировали власти Ленинградской области

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«По предварительной информации, тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале уточнил информацию. Он сообщил, что все произошло между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет», — сообщил он. По его словам, специалисты устанавливают причины взрыва.