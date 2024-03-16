Происшествия 16 марта 2024, 22:47 Журналистка погибла в ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском NGS55.ru: в аварии на трассе Омск-Тюмень погибла журналистка Анна Никитенко УМВД России по Омской области/ Telegram-канал

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Две фуры и микроавтобус столкнулись на трассе Омск — Тюмень. В массовой аварии погибла журналистка Анна Никитенко, сообщила редакция издания NGS55.ru, где она работала.

«В ДТП на трассе Омск — Тюмень погибла наша коллега Анна Никитенко. В эти выходные она должна была поехать в Тюкалинск к семье», — указали в сообщении.

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По данным издания, журналистке было 32 года. В NGS55.ru Никитенко пришла работать несколько лет назад, до этого она была специалистом омского Минздрава и успела потрудиться на телевидении.

Как сообщила пресс-служба полиции по Омской области, два большегруза и легковой автомобиль столкнулись в районе 565 километра автодороги Тюмень — Омск.

В результате ДТП погибли шесть человек, еще троих госпитализировали с травмами. По предварительной версии, причиной аварии стал разрыв переднего колеса одной из фур. Следователи возбудили уголовное дело