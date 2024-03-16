Происшествия 16 марта 2024, 16:38 Жертвами аварии в Омской области стали шесть человек СКР: в Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус, погибли 6 человек

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Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск в Омской области. Столкнулись два грузовика и микроавтобус, погибли шесть человек. Видео с места аварии показал Следственный комитет России.

Авария произошла на 565-м километре трассы Тюмень — Омск.

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Погибли водители всех машин и три пассажира микроавтобуса, в том числе ребенок. В больницу с ожогами и травмами доставили трех пострадавших.

В Тюмени автомобиль съехал с лестницы, которая вела на набережную. Водитель погиб. На разбитую машину наткнулся мужчина, выгуливавший собаку.