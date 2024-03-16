16 марта 2024, 16:38
Жертвами аварии в Омской области стали шесть человек
СКР: в Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус, погибли 6 человек
Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск в Омской области. Столкнулись два грузовика и микроавтобус, погибли шесть человек. Видео с места аварии показал Следственный комитет России.
Авария произошла на 565-м километре трассы Тюмень — Омск.По предварительным данным, грузовик DAF проткнул переднее колесо и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом Sitrak и микроавтобусом Toyota, который вез шесть пассажиров из Тюкалинска в Омск. После столкновения транспортные средства загорелись.
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Погибли водители всех машин и три пассажира микроавтобуса, в том числе ребенок. В больницу с ожогами и травмами доставили трех пострадавших.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В Тюмени автомобиль съехал с лестницы, которая вела на набережную. Водитель погиб. На разбитую машину наткнулся мужчина, выгуливавший собаку.
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