Журналиста канала Алексея Ляхова избили в подъезде собственного дома

Журналиста канала «Москва 24» Алексея Ляхова сильно избили в подъезде собственного дома. Мужчина госпитализирован. Нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Вечером в субботу, 17 октября, Алексей вместе со своей семьей возвращался домой. В подъезде дома на них напали двое, сообщил «360» источник.

«Без объяснения причин они начали избивать Алексея. У него предположительно перелом руки со смещением и раздроблением кости, точнее будет известно позже, потому что до понедельника в больнице были только дежурные врачи. Сегодня сделают рентген», — рассказал наш источник.

Подозреваемые уже задержаны. Сейчас они находятся в отделении полиции, с ними проводят следственные мероприятия. Нападение может быть связано с профессиональной деятельностью Алексея — либо настоящей, либо прошлой. Сейчас Ляхов работает в программе «The City» на канале «Москва 24», ранее он трудился и на других каналах, в том числе на «360», и на радиостанциях. Вторая версия — избиение может быть связано с бытовыми конфликтами. Сами нападавшие свой поступок не объяснили.

Семья Алексея, его жена и ребенок, не пострадали. Удары наносили точечно Ляхову — и только ему.

Ранее стало известно о британском кикбоксере, который избил до смерти инвалида-колясочника. Мужчину признали виновным в убийстве.