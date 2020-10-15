Британский кикбоксер убил инвалида-пенсионера

Спортсмен утверждает, что сделал это, потому что пенсионер якобы продавал наркотики его детям. Те ответили, что наркотики никогда не принимали и с погибшим даже не были знакомы.

Кроме того, Шарплз имел репутацию хулигана, который сам употреблял запрещенные вещества и частенько выпивал. В суде он признался в непредумышленном убийстве, но заявил, что не хотел наносить серьезного вреда своей жертве. Его признали виновным.

«В тот день Шарплз был настроен убивать, и наш отец, к сожалению, попал ему под горячую руку», — прокомментировали случившееся дети погибшего.