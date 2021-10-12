Пропавший кот Ося из музея Ахматовой вернулся домой

Кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербурга вернули домой. Об этом говорится в сообщении учреждения на официальной странице во «ВКонтакте».

Работники музея сообщили, что Ося получил необходимые ему лекарства, поел и начал приходить в себя.

Кота потеряли в минувшую пятницу, 8 октября. В музее пояснили, что животное забрала некая девушка, которая, скорее всего, решила, что кот бездомный. Для поиска пропавшего Оси музей запустил кампанию в социальных сетях и СМИ.

На улице расклеили объявления, к поискам кота подключились городской мониторинговый центр и неравнодушные жители. За информацию об Осе музей объявил награду.

«Кота вернули в музей сегодня. Он дома. Сейчас наша главная задача — показать Осю ветеринару и сообщить в правоохранительные органы, что кот возвращен», — написали сотрудники музея. Вернувшегося домой кота сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудница музея держит Осю на руках, а он пытается вырваться и смотрит вокруг испуганным взглядом.

Кот Ося живет в музее Анны Ахматовой уже много лет. В силу возраста его часто показывают ветеринарам и регулярно дают лекарства, которые ему жизненно необходимы.