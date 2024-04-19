Происшествия 19 апреля 2024, 14:10 Жительницы Белгородской области получили осколочные ранения при обстреле ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Ясные Зори, пострадали 2 женщины РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли село Ясные Зори в Белгородском районе. Двух женщин госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. По данным медицины катастроф, два человека пострадали. <…> Бригадами скорых их доставляют в областную клиническую больницу», — сообщил он.

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Вячеслав Гладков уточнил, что обе женщины получили осколочные ранения ног. У одной из них вдобавок диагностировали резаную рану мягких тканей головы. По информации губернатора, разрушения обнаружили в трех частных домах.

Ночью в Белгородской области ликвидировали три дрона и 25 реактивных снарядов RM-70 Vampire. Минобороны сообщило об уничтожении трех оперативно-тактических ракет ATACMS в акватории Черного моря.