Жительницу Жигулевска заподозрили в жестоком избиении годовалового сына

Молодая мать из Самарской области подозревается в серьезном избиении годовалового сына. Тот попал в больницу. Делом занялось следствие.

Следственный комитет Самарской области возбудил уголовное дело против 21-летней жительницы Жигулевска. Женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровья малолетнему сыну.

По версии стражей порядка, причиной избиения ребенка стал его сильный плач. Женщина нанесла ему несколько ударов руками по ногам и туловищу, в результате чего тот с многочисленными кровоподтеками оказался в больнице. Там ему дополнительно диагностировали закрытый перелом бедренной кости. Мать задержана, старший ребенок сейчас находится с бабушкой.

Возбуждение уголовного дела признала законным прокуратура. Она также проверит, достаточно ли работали с этой семьей, которая состоит на учете.

Ранее в Ульяновске два школьника серьезно повредили спину своей однокласснице. Конфликт между учениками школы № 20 произошел во дворе учебного учреждения. Двум мальчикам не понравилось, что их одноклассница каталась на доске с горки. Один из ребят, уточнила мама 9-летней школьницы, толкнул ее, и та упала на бок. Женщина уточнила, что обратится в полицию.